В Твери наградили победителей литературной премии им. Андрея Дементьева

Церемония вручения второй Всероссийской премии им. Андрея Дементьева прошла в Твери 21 марта, во Всемирный день поэзии. В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» лауреатом стала директор музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова. Об этом информирует пресс-служба правительства.

«В номинации „За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества“ премии удостоена директор Лермонтовского музея-заповедника „Тарханы“, заслуженный работник культуры РСФСР Тамара Мельникова за проект „Мой гений веки пролетит...“. Тамара Мельникова организовала цикл культурно-просветительских образовательных программ и проектов, направленных на развитие и популяризацию поэтического творчества», — сообщает пресс-служба.





Специальный приз номинации — сертификат на издание книги — был вручен поэтессе из Владивостока Елене Киселевой.





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