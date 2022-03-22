В «Ночи театров» в Москве будут участвовать более 80 площадок

22.03.2022
Десятая городская акция пройдет в ночь на 27 марта, сообщается на сайте столичного градоначальника Сергея Собянина.
В программу «Ночи театров» включены более 140 традиционных и онлайн-мероприятий, которые проведут более 80 культурных площадок. В их числе — Театр имени Моссовета, «Электротеатр Станиславский», МАМТ, Геликон-опера, Театр на Малой Бронной, Театр Терезы Дуровой, Театр танца «Гжель» и другие учреждения.
Москвичи и гости города смогут посмотреть театральные постановки, побывать за кулисами, пообщаться с актерами и режиссерами, принять участие в квестах и творческих мастер-классах.
Большинство площадок начнут работать с 21:00 26 марта. Детские мероприятия стартуют в 17:00.
Фото: Рixabay