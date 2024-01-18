По книге солиста Red Hot Chili Peppers снимут фильм

18.01.2024
Американская киностудия Universal Pictures приступит к экранизации книги солиста рок-группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса «Линии шрамов», передает Variety.
Сообщается, что студия выкупила права на экранизацию книги.
Сам музыкант выступит в качестве продюсера картины наряду с обладателем «Оскара» Брайаном Грэйзером.
Книга «Линии шрамов» вышла в 2004 году и стала бестселлером. В биографии Кидис рассказывает историю своего становления, музыкальной карьере, наркозависимости, отношениях с отцом.
Дата выхода картины пока не определена. Имя режиссера проекта также не называется.
Фото: скриншот видео Asitlays/YouTube