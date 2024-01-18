Фестиваль «Сандэнс» назвал топ-10 фильмов за всю историю смотра

Американский фестиваль независимого кино «Сандэнс» опубликовал список наиболее значимых проектов, показанных в рамках смотра за всю его историю.



В список вошли 10 картин, выбранных при участии более 500 режиссеров, критиков и других представителей киноотрасли.



Возглавила рейтинг музыкальная драма Дэмьена Шазелла «Одержимость». Фильм был впервые представлен на «Сандэнс» в 2014 году и получил Гран-при жюри.



На втором месте — картина Квентина Тарантино «Бешеные псы». Тройку лидеров замкнул фильм «Прочь» режиссера Джордана Пила.



В топ-10 также вошли фильмы «Маленькая мисс Счастье», «Помни», «Секс, ложь и видео», «Перед рассветом», «Отрочество», «И твою маму тоже», «Просто кровь».



В 2024 году пройдет юбилейный, 40-й фестиваль «Сандэнс». Смотр пройдет с 18 по 28 января.









Фото: кадр из фильма "Одержимость"