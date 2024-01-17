Сергиево-Посадский музей-заповедник перешел в федеральную собственность

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник перешел из региональной собственности в федеральную. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.





Документ с подписью председателя Правительства РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.





«Принять в федеральную собственность государственное бюджетное учреждение культуры Московской области «Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник»», — говорится в распоряжении.





Функции и полномочия учредителя перейдут Министерству культуры России. Основные цели деятельности музея-заповедника будут заключаться в выявлении, собирании, хранении, изучении и публикации музейных предметов коллекций, которые имеют отношение к истории Троице-Сергиевой лавры, а также в осуществлении просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности.









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