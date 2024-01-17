В Москве прошел первый благотворительный фестиваль «Звезда Рождества»

Первый благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» завершился в Москве 16 января. Точку в программе поставил гала-концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского в Зарядье.





На сайте Русской православной церкви подвели итоги первого благотворительного фестиваля «Звезда Рождества», направленного на возрождение русских традиций ожидания и празднования Рождества. Открылся он 19 декабря 2023 года музыкально-поэтическим вечером в Соборной палате главного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.





Мероприятие состоялось при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Фестиваль соединил искусство и добрые дела. В РПЦ уточнили, что каждое мероприятие имело благотворительный смысл. Общий сбор превысил 6 миллионов рублей. Вырученные средства пойдут на поддержку проектов православной службы помощи «Милосердие» и московского церковного штаба помощи беженцам.





В программу фестиваля вошли концерты, премьера мультфильма «Рождественская звезда», просветительский лекторий, большая благотворительная ярмарка рождественских подарков, арт-аукцион, представления фольклорных вертепных театров, выступления пианистки Екатерины Мечетиной, артистов Ксении Алферовой, Елены Захаровой и Вадима Колганова. Участниками также стали Большой детский хор имени Попова, Синодальный хор под управлением А.А. Пузакова, камерный хор Православного Свято-Тихоновского университета.









Фото: YouTube