Петербургские специалисты начали восстанавливать Триумфальную арку Пальмиры

22.03.2022
Восстановлением памятника III века занимаются специалисты, объединенные Центром спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, сообщает пресс-служба Смольного.
У петербургских историков, археологов, реставраторов накоплен большой опыт сохранения и восстановления древних памятников, подчеркнул глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Специалисты Института истории материальной культуры РАН уже провели большой объем работ по изучению и восстановлению памятников Сирии. Эта работа продолжается», — добавил он.
В прошлом году в Пальмире завершила работу группа ученых, составивших план дальнейших работ. Теперь археологи проведут сканирование и фотографирование сохранившихся частей строения, а геологи определят материалы, использовавшиеся при создании Монументальной арки. Реставрация займет три года. В восстановлении задействованы специалисты из РФ и Сирии, научные и общественные организации.
Триумфальную арку Пальмиры, заложенную и построенную при императоре Септимии Севере, разрушили члены запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в 2015 году.
Фото: © Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109711676