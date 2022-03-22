Петербургские специалисты начали восстанавливать Триумфальную арку Пальмиры

22.03.2022

Петербургские специалисты начали восстанавливать Триумфальную арку Пальмиры
Восстановлением памятника III века занимаются специалисты, объединенные Центром спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, сообщает пресс-служба Смольного.

У петербургских историков, археологов, реставраторов накоплен большой опыт сохранения и восстановления древних памятников, подчеркнул глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Специалисты Института истории материальной культуры РАН уже провели большой объем работ по изучению и восстановлению памятников Сирии. Эта работа продолжается», — добавил он.

В прошлом году в Пальмире завершила работу группа ученых, составивших план дальнейших работ. Теперь археологи проведут сканирование и фотографирование сохранившихся частей строения, а геологи определят материалы, использовавшиеся при создании Монументальной арки. Реставрация займет три года. В восстановлении задействованы специалисты из РФ и Сирии, научные и общественные организации.

Триумфальную арку Пальмиры, заложенную и построенную при императоре Септимии Севере, разрушили члены запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в 2015 году.

Фото: © Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109711676