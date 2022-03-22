Актриса из «Отряда самоубийц» сыграет в последнем «Форсаже»

22.03.2022
Даниэла Мелшиор присоединилась к Вину Дизелю и Мишель Родригес в финальном фильме скоростной франшизы, сообщает Deadline.
По информации издания, португальская актриса, сыгравшая Крысолова-2 в «Отряде самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, пополнила каст «Форсажа 10». Подробности ее роли не раскрываются.
Ранее стало известно, что в картине снимется Джейсон Мома, известный по ролям Аквамена и Кхала Дрого. Актер подтвердил, что сыграет «очень яркого плохиша». Другой информации о персонаже пока нет. Детали сюжета держатся в секрете.
В фильме появится команда во главе с героем Вина Дизеля. К своим ролям вернутся Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис и Сон Ган. Режиссером выступит Джастин Лин, снявший несколько фильмов франшизы.
Премьера «Форсажа 10», который завершит серию криминальных экшнов, запланирована на май 2023 года.
Фото: кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»