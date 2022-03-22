Итальянская группа Måneskin отказалась от поездки в Россию

22.03.2022
Победители «Евровидения-2021» исключили российские города из мирового концертного тура, сообщает ТАСС.
Рок-группа Måneskin не выступит в России в связи с событиями на территории Украины. Музыканты планировали дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
В этом году группа отправится в мировое турне Loud Kids Tour, в рамках которого впервые выступит в США и Канаде. Шоу также пройдут в Нидерландах, ФРГ, Франции, Испании, Великобритании, Чехии, Литве, Венгрии и других странах Европы.
Ранее Måneskin уже меняли график гастролей из-за пандемии.
Фото: Måneskin, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84635682