Создатель «Бумажного дома» снимет сериал о пандемии

22.03.2022
Сценарист, продюсер и режиссер Алекс Пина сообщил о продлении сотрудничества со стриминговым сервисом Netfliх, передает THR.
Шоураннер криминальной драмы «Бумажный дом» уже работает над новым проектом для «Нетфликса», который пока не получил название. Действие шоу развернется в роскошном подземном бункере, где 1% населения страны спрятался от катастрофы на поверхности.
По словам Алекса Пины, сериал вдохновлен статьей 2021 года о том, как во время пандемии COVID-19 состоятельные граждане Испании стали покупать бункеры. Некоторые убежища представляли собой особняки под землей, где были кинотеатр, бассейн, спа, тренажерный зал, сады, а также запасы еды и воды минимум на пять лет.
«Мы подумали о том, какой будет жизнь в подземном сообществе. Социальные, семейные и романтические отношения в бункере, куда люди поспешно бежали», — отметил Пина.
Дата премьеры и подробности сюжета пока не сообщаются.
Фото: pixabay