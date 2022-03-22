Создатель «Бумажного дома» снимет сериал о пандемии

22.03.2022

Создатель «Бумажного дома» снимет сериал о пандемии
Сценарист, продюсер и режиссер Алекс Пина сообщил о продлении сотрудничества со стриминговым сервисом Netfliх, передает THR.

Шоураннер криминальной драмы «Бумажный дом» уже работает над новым проектом для «Нетфликса», который пока не получил название. Действие шоу развернется в роскошном подземном бункере, где 1% населения страны спрятался от катастрофы на поверхности.

По словам Алекса Пины, сериал вдохновлен статьей 2021 года о том, как во время пандемии COVID-19 состоятельные граждане Испании стали покупать бункеры. Некоторые убежища представляли собой особняки под землей, где были кинотеатр, бассейн, спа, тренажерный зал, сады, а также запасы еды и воды минимум на пять лет.

«Мы подумали о том, какой будет жизнь в подземном сообществе. Социальные, семейные и романтические отношения в бункере, куда люди поспешно бежали», — отметил Пина.

Дата премьеры и подробности сюжета пока не сообщаются. 

Фото: pixabay