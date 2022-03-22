Умерла «переигравшая всего Баха» пианистка Евгения Пупкова

22.03.2022

Умерла «переигравшая всего Баха» пианистка Евгения Пупкова
Заслуженная артистка Башкортостана скончалась в возрасте 84 лет, сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на республиканское министерство культуры.

19 марта в столице Башкирии ушла из жизни пианистка и педагог Евгения Пупкова, вошедшая в историю отечественной музыки ХХ века как третий музыкант, исполнивший все клавирные сочинения И.С. Баха.

21 марта ее проводили в последний путь.

Будущая пианистка родилась в 1938 году в Уфе. С отличием окончила Московскую консерваторию и аспирантуру при ней. Более полувека преподавала фортепиано в Уфимском училище искусств, выступала с сольными концертами, а также пропагандировала произведения классических композиторов и современных авангардистов. 

Евгения Пупкова была одной из крупнейших исполнительниц Баха, Моцарта, Гайдна, а также многих современных авторов (от Булеза и Буцко до Уствольской и Хиндемита) нашего времени. Последний концерт дала в прошлом году, когда ей было 83 года.

Фото: Рixabay