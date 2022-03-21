В Липецком театре кукол представят постановку по Рэю Брэдбери

21.03.2022
В апреле состоится премьера спектакля «Были они смуглые и золотоглазые» по одноименному рассказу американского фантаста, сообщается на сайте театра.
Премьерные показы нового спектакля пройдут на сцене Липецкого государственного театра кукол 2 и 3 апреля в 18:00.
В результате жизнедеятельности человечества жизнь на Земле стала очень опасной. В поисках спасения от надвигающейся катастрофы люди переселяются на Марс, куда берут все необходимое для выживания.
«Но как быть с чувством родины, до боли дорогим прошлым, небом над Америкой и запахом земного весеннего ветра?.. Станет ли Марс новым домом для землян-переселенцев, или...» — говорится в описании проекта.
Посетить спектакль можно по Пушкинской карте.
Фото: Рixabay