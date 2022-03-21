Неделя детской книги пройдет в РГДБ

21.03.2022
В этом году мероприятие приурочено к 140-летию со дня рождения писателя Корнея Чуковского, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
С 26 марта по 3 апреля Российская государственная детская библиотека в Москве приглашает на Неделю детской книги. Юных читателей ждет квест по сказкам Корнея Чуковского, а также игры, викторины, театрализованные чтения, мастер-классы, конкурс чтецов, презентации книг, встречи с писателями и поэтами Мариной Бородицкой, Андреем Усачевым, Галиной Дядиной и многими другими.
Для гостей книжного праздника пройдут показы фильмов «Пальма», «Маруся форева!», «Конек-Горбунок», спектаклей «Сказки Корнея Чуковского», «Тайны тихого края», «Метель», «Маленький принц», «Грызун с большой дороги». Кроме того, на Неделе детской книги можно приобрести издания со скидками.
Впервые Книжкины именины (сегодня — Неделя детской книги) прошли в Москве в 1943 году. Авторами идеи выступили детский писатель Лев Кассиль и поэтесса Агния Барто.
Фото: Рixabay