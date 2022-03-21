В Петербурге сделают бесплатным размещение стендов на Книжном салоне-2022

21.03.2022

В Петербурге сделают бесплатным размещение стендов на Книжном салоне-2022

​Власти Санкт-Петербурга решили в этом году сделать бесплатным для издательств размещение их стендов на площадке Международного книжного салона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

«Долго думали, как поддержать книжников: книгоиздателей, книжные магазины и, конечно, читателей, и решили провести Книжный салон в новом формате. Мероприятие вновь пройдет на Дворцовой площади, но размещение стенда в павильонах для всех издательств будет бесплатным. Мы откажемся от праздничных приемов в рамках салона и за счет сэкономленных средств  обеспечим бесплатное участие», — говорится в сообщении Пиотровского.

Он уточнил, что вход для посетителей на все мероприятия салона также остается свободным.

Фото: Pixabay