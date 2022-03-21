Русский музей отреставрирует картину Айвазовского к выставке о Петре I

21.03.2022

Русский музей отреставрирует картину Айвазовского к выставке о Петре I

В ходе подготовки масштабной выставки в честь 350-летия со дня рождения Петра I Русский музей начал реставрацию картины Ивана Айвазовского «Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим». Об этом сообщили «Культуромании» в пресс-службе музея.

«Будет укреплен красочный слой, устранены деформации, удалены старые заплаты и въевшиеся загрязнения. Также авторский холст будет усилен дублированием, а красочный слой расчищен от поздних записей и желтого лака», — рассказали в музее.

Реставрацию полотна проведут заведующий отделом реставрации масляной живописи Марат Дашкин и ведущий художник-реставратор Ольга Кленова.

Фото: Pixabay