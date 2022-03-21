В Великом Новгороде начал работать Фестиваль классической музыки им. С.В. Рахманинова

21.03.2022
Фестиваль классической музыки им. С.В. Рахманинова начал работать в Центре культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» в Великом Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Новгородской области.
Фестиваль проводится уже в двенадцатый раз.
«В этом году фестиваль открыл Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича под управлением заслуженного артиста России Владимира Альтшулера. Этот легендарный коллектив в годы Великой Отечественной войны исполнил в блокадном Ленинграде Седьмую симфонию Шостаковича», — говорится в сообщении.
Традиционно в рамках фестиваля проводится Международный конкурс юных пианистов им. С.В. Рахманинова.
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