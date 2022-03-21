«Минин-хор» открывает юбилейный фестиваль

Московский государственный академический камерный хор («Минин-хор») 21 марта начнет отмечать свое 50-летие фестивалем «Хор без границ». Его представит коллектив в разных амплуа, сообщила пресс-служба хора.

«Случилось так, что нам пришлось перенести концерт-открытие. За это время детализировалась и программа фестиваля, — уточнил директор коллектива Дмитрий Сибирцев. — В четырех концертах — 21 марта в Доме музыки, 30 апреля в Большом зале Московской консерватории, 16 мая в зале „Зарядье“ и 11 июня в Концертном зале имени Чайковского — мы представим „Минин-хор“ в разном репертуаре, в разных амплуа».





Участниками феста станут Альбина Шагимуратова, Василий Ладюк, Алексей Татаринцев, Владимир Байков, Алексей Тихомиров, дирижер Дмитрий Юровский, актер Сергей Шакуров, Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова и другие.





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