Лаборатория научно-популярного кино принимает заявки

Режиссеров приглашают к участию в создании научно-популярных фильмов, сообщает пресс-служба Минкультуры России.





По словам главы департамента кинематографии Минкультуры РФ Светланы Максимченко, в этом году министерство акцентирует внимание на поддержке мероприятий, нацеленных на привлечение кадров в киноиндустрию.





«Мы рады, что среди поддерживаемых проектов оказалась лаборатория по режиссуре и продюсированию научно-популярного кино. Надеемся, поддержка подобных мероприятий будет способствовать улучшению качества создаваемых сегодня в нашей стране научно-популярных фильмов и в дальнейшем позволит представителям индустрии заявить о себе, своих достижениях и новых проектах», — сказала она.





Участники лаборатории будут погружаться в научную среду, изучать актуальные темы, знакомиться с учеными и устанавливать контакты с ними. Исследователи расскажут о своих разработках, а также о проблемах и достижениях современной науки. Важным этапом станет формирование междисциплинарного сообщества ученых и кинематографистов.





Кроме того, участников ждут курсы лекций по мировой истории научного кино, его продюсированию, режиссуре и дистрибуции.





Режиссеры снимут короткометражные фильмы по научной тематике, которые выйдут на экраны в составе альманаха. Самые интересные из них будут дорабатываться и станут основой для полнометражных картин.





Заявки можно направлять до 28 марта.





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