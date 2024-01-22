Фильм «Воздух» стал самой кассовой картиной среди новинок российского проката

Фильм режиссера Алексея Германа — младшего «Воздух» собрал больше 140 миллионов рублей за первые выходные в российском прокате. Военная драма показала лучший результат среди отечественных картин жанра с 2020 года.





В пресс-службе Первого канала представили данные о сборах фильма «Воздух». Картина стала самой кассовой в своем жанре. Показатели отразили данные с 2020 года. Лента обогнала «Праведника» (121,2 миллиона рублей), «Нюрнберг» (102,2 миллиона рублей), «Крылья над Берлином» (38,4 миллиона рублей), «Девятаева» (78,2 миллиона), уточнили в пресс-службе.





Напомним, мировая премьера «Воздуха» состоялась осенью 2023 года. Фильм был представлен на Международном кинофестивале в Токио. Картина вошла в основной конкурс. Россияне увидели ее 18 января в кинотеатрах.









Фото: YouTube