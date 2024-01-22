«Ленфильм» покажет три фильма о блокаде 27 января

Кинотеатр «Ленфильма» проведет специальный показ трех фильмов о блокаде в День полного освобождения Ленинграда от фашистской осады, 27 января.



В кинотеатре студии состоится показ фильма «Порох» режиссера Виктора Аристова. Показ также приурочен к 30-летию со дня смерти мастера. В основу фильма лег реальный факт, произошедший осенью 1941 года.



«Режиссер Виктор Аристов уделил огромное внимание деталям, создавая атмосферу достоверности того трагического и героического времени», — говорится в сообщении киностудии.



Состоится также показ картины Александра Сокурова «Читаем блокадную книгу» и нового фильма Алексея Германа-младшего «Воздух».









Фото: кадр из фильма "Воздух"



