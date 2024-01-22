Якутия и Запорожская область снимут фильм про СВО, передает пресс-центр Республики Саха (Якутия).



Премьера фильма, в котором примут участие известные российские актеры, состоится в сентябре 2024 года.



Проект получил название «Позывной Алдан». Картина станет первым художественным межрегиональным проектом новых территорий.



Режиссером картины выступит Дмитрий Кольцов. В фильме примет участие актер Иван Охлобыстин.



В Якутии на сегодняшний день работают около 50 кинокомпаний и творческих коллективов. В регионе в год выпускается в среднем 12 фильмов.









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