Якутия и Запорожская область снимут фильм про СВО

Экспозиция музея временно расположится в «Доме Маклецкого».
Лента Алексея Германа – младшего собрала свыше 140 миллионов рублей за первые выходные в прокате.
В кинотеатре киностудии пройдет показ картин «Порох», «Читаем блокадную книгу» и «Воздух».
Премьера фильма, в котором примут участие известные российские актеры, состоится в сентябре 2024 год...
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Экспозиция музея временно расположится в «Доме Маклецкого».
Лента Алексея Германа – младшего собрала свыше 140 миллионов рублей за первые выходные в прокате.
В кинотеатре киностудии пройдет показ картин «Порох», «Читаем блокадную книгу» и «Воздух».
Премьера фильма, в котором примут участие известные российские актеры, состоится в сентябре 2024 год...
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Фильм о новогоднем чуде планируется выпустить в канун следующего года.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на форуме «Родные-Любимые» в рамках выставки...
Анимационный фильм собрал по итогам четвертых выходных 947 млн рублей.
В число планируемых мероприятий входит в том числе семейный фестиваль «Вера. Надежда. Любовь».
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В экспозицию крупнейшего мастера отечественного пейзажа первой половины XIX века вошли малоизвестные...
Актера обвиняют в непредумышленном убийстве.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
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Об этом рассказала главный специалист отдела профессионального искусства и духовного развития Минкул...
На сцену выйдут музыканты и артисты хора Красноярского театра оперы и балета.
22.01.2024