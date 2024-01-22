Стартовал прием заявок по программе «Центр поддержки русского театра за рубежом» на 2024 год

Начался прием заявок по программе сотрудничества «Центр поддержки русского театра за рубежом» на 2024 год. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза театральных деятелей (СТД) России.





В СТД уточнили, что подать заявки можно до 25 февраля. Программа рассчитана на сотрудничество с русскими театрами и театральными организациями, которые работают за пределами РФ.





«Работа Центра подразумевает проведение творческих лабораторий, мастер-классов, тренингов и командирование ведущих российских театральных педагогов, режиссеров и театральных критиков в русские театры стран СНГ», — добавили в СТД России.





В рамках программы предлагаются поездки профессиональных педагогов по основным театральным дисциплинам в русский театр за границей. СТД обеспечит выплату гонорара и проезд. Театр, в свою очередь, возьмет на себя расходы по его проживанию и питанию. Также программа предполагает командировку трех молодых театральных режиссеров для постановки эскизов с актерами русского театра за рубежом.









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