Ремонт библиотек и ДК в рамках нацпроекта «Культура» завершат в 2024 году

В 2024 году Министерство культуры России планирует завершить ремонты домов культуры, библиотек, детских театров, муниципальных музеев и детских школ искусств.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на форуме «Родные-Любимые» на выставке «Россия».



«Масса очень ярких и очень интересных проектов готовятся в наших библиотеках. А самое главное — в рамках национального проекта "Культура" в 2024 году планируем завершить ремонты домов культуры, библиотек, детских театров, муниципальных музеев и детских школ искусств», — сказала министр культуры.



Ранее сообщалось, что в России в 2024 году, объявленном Годом семьи, планируется поставить 400 детских спектаклей, провести Международный детский культурный форум, Всероссийский фестиваль семейного творчества «Семья России», форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь».









Фото: t.me/olga_b_lyubimova