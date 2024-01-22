Музей «Дом Метенкова» в Екатеринбурге отремонтируют к концу 2024 года

Ремонт здания фотографического екатеринбургского музея «Дом Метенкова» закончится в четвертом квартале 2024 года. Об этом на пресс-показе ремонтного проекта рассказал начальник управления культуры города Илья Марков.





По его словам, экспозиция музея временно переедет в «Дом Маклецкого». В 2024 году по проекту будет сделан ремонт. Объем инвестирования составит порядка 20 миллионов рублей.





«В четвертом квартале 2024 года должно закончиться, к новому году мы должны получить объект», — уточнил Марков.





Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев сообщил, что последний ремонт в здании проводился в 1997–1998 годах. В первую очередь будут обновлены изношенные инженерные коммуникации. Проведут освежающий ремонт, добавил Пушкарев. Также будет обустроена современная система безопасности и улучшены условия для посетителей. Планируется реставрация стен здания с сохранением элементов культурного наследия.









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