Выставка огнестрельного и холодного оружия откроется в Туле

20.03.2022
В состав экспозиции вошли экспонаты из собрания Эрмитажа, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны России.
«В проекте «Шедевры тульских мастеров» будут представлены 124 подлинных образца огнестрельного и холодного оружия с декоративной отделкой, выполненной тульскими мастерами XVIII-XXI веков. Выставка продемонстрирует разнообразные проявления тульского оружейного искусства, занимающего особое место в российской и мировой культуре, и отразит роль Тульского оружейного завода, основанного Петром Великим в 1712 году, в развитии декоративного творчества», – сказали в пресс-службе Музея оружия.
В проекте участвуют Эрмитаж, дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина», Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, творческий союз «Гильдия мастеров-оружейников».
В пресс-службе отметили, что в конце XVIII века в Туле возникла традиция изготовления украшенных ружей для представителей династии Романовых. В советское время тульские оружейники создавали подарочные ружья для первых лиц государства.
Фото: Pixabay