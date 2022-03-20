Три картины Николая Фешина проданы за 100 млн рублей

20.03.2022
«Все картины экспонировались на многочисленных выставках художника и опубликованы в каталогах. Они раскрывают различные аспекты дарования знаменитого мастера-портретиста, пейзажиста и автора жанровых композиций. Все три картины были проданы по рекордным ценам на общую сумму более 100 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы аукционного дома «Литфонд».
За одну из самых ранних работ Фешина «Морской пейзаж. Калифорния» (1925) покупатель заплатил 36 млн рублей. Полотно «Кукурузный танец» (1932) было продано за 38 млн рублей.
Картина «Портрет девушки в голубой блузе» (конец 1930-х) обошлась коллекционерам в 28 млн рублей. При этом стартовая цена за шедевры была установлена в размере 1 рубля.
Помимо картин, на аукционе была выставлена фарфоровая скульптура «Влюбленные», созданная в 1920-х годах мастерами Государственного фарфорового завода по модели 1905 года авторства скульптора Константина Сомова (1869-1939). Ее приобрели за 2,6 млн рублей.
За 1,4 млн рублей аукцион покинула икона Св. Власия Севастийского второй половины XVI века. Всего на аукционе продано 85 лотов на общую сумму около 110 млн рублей.
Фото: картина «Портрет девушки в голубой блузе»