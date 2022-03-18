В якутском вузе снимут документальный фильм по книге Леонида Юзефовича

18.03.2022
Филологический факультет Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии отобрал участников литературной экспедиции по мотивам книги «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича. Об этом пишет ТАСС.
Отобранные студенты будут сниматься в документальном фильме.
«Филологический факультет Северо-Восточного федерального университета в ходе конкурса-кастинга отобрал участников литературной экспедиции по роману Леонида Юзефовича „Зимняя дорога“. Ведущие роли анархиста Ивана Строда и генерала Анатолия Пепеляева достались студенту Института естественных наук Михаилу Соколову и студенту филфака Андрею Высоцкому», — рассказали в вузе.
Конкурс-кастинг был приурочен к Году творческих инициатив в СВФУ, а сама экспедиция — к 100-летию со дня образования Якутской АССР.
Фото: Pixabay