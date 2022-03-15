В РНБ начнет работать выставка, посвященная Дням культуры Шотландии в Петербурге

Российская национальная библиотека (РНБ) откроет во вторник, 15 марта, выставку «Да здравствует право читать!». Она будет посвящена Дням культуры Шотландии в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

«На выставке будут представлены издания XIX-XX веков на русском и английском языках из фондов РНБ. Это народные баллады, сказки и предания Шотландии, книги об истории литературы, произведения шотландских писателей. Среди редких изданий — иллюстрированный сборник стихотворений Роберта Бёрнса на английском языке, изданный в 1800 году в Нью-Йорке, издание „История Шотландии“ Вальтера Скотта 1831 года, вышедшее в типографии Департамента народного просвещения в Санкт-Петербурге, первое прижизненное издание „Белой птички“ автора сказки о Питере Пэне Джеймса Барри, опубликованное на русском языке в 1918 году в Петрограде», — рассказали в пресс-службе РНБ.





В экспозицию входит сборник «Английские и шотландские баллады» 1973 года со знаменитыми переводами Самуила Маршака. Выставка познакомит с современными шотландскими авторами Джеймсом Келманом и Ирвином Уэлшем.





Выставка будет работать до 15 мая.





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