Россияне увидят фильм «Волшебник Изумрудного города» в кинотеатрах 1 января 2025 года

Полнометражный фильм «Волшебник Изумрудного города» по мотивам одноименного произведения Александра Волкова выйдет в российский прокат 1 января 2025 года. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров.





По его словам, готовится релиз «гигантского проекта». Александр Жаров, выступая с лекцией на выставке-форуме «Россия», подчеркнул, что у «Волшебника Изумрудного города» будет уровень большого голливудского фильма.





«Всем рекомендую посмотреть, как раз новогодние каникулы будут», — добавил гендиректор «Газпром-Медиа».





В 2022 году на питчинге в Фонде кино представили экранизацию одноименной сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Производством занимаются «Централ Партнершип», компания «Кинослово», «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» и CGF. Срежиссировал фильм Игорь Волошин.









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