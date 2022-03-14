Экспонаты выставки русского авангарда вернулись в Эрмитаж

Экспонаты выставки «Русский авангард. Революция в искусстве», досрочно закрытой по решению дирекции Государственного Эрмитажа и центра «Эрмитаж Амстердам», вернулись в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа.

В ней отметили, что на выставке экспонировалось более 500 предметов из эрмитажной коллекции — живопись, графика, текстиль и фарфор, в основном относящиеся к периоду с 1900-х до середины 1950-х годов.





«Причиной стало беспрецедентное общественное и политическое давление, создавшее моральную и физическую угрозу как экспонатам, так и сотрудникам Центра [Эрмитаж Амстердам]», — подчеркивают в Эрмитаже.





Выставка начала работать в Амстердаме 29 января 2022 года. О ее досрочном завершении и начале возврата экспонатов в Россию было сообщено после того, как эрмитажный центр-спутник в Нидерландах заявил, что прекращает отношения с Эрмитажем в Санкт-Петербурге из-за спецоперации на Украине.





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