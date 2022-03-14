Александринский театр запланировал гастроли в Сербии и Венгрии

Александринский театр планирует гастроли в Сербию и Венгрию, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Валерий Фокин.

«Понятно, что сейчас все это перешло в другой совершенно формат отношений. Это естественно. Конечно, многие зарубежные планы у нас сегодня отрезаны. Причины ясны. Но у нас продолжаются отношения, на которые мы рассчитывали и которые себе планировали, прежде всего с Национальным театром Венгрии. Наш давний партнер», — рассказал Фокин.





Кроме того, театр собирается в сентябре поехать в Сербию. «Мы едем туда в сентябре тоже на гастроли, на Дни Александрийского театра, там тоже будет целый ряд выступлений. У нас продолжаются отношения с Болгарией», — уточнил худрук.





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