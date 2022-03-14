В Великом Новгороде пройдет старейший фестиваль искусств

Фестиваль «Русская музыка» в 52-й раз состоится в Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского, сообщает пресс-служба учреждения.





В этом году «Русская музыка», которая проводится с 1969 года, приглашает на концерты с 17 марта по 13 апреля. В программе — восемь выступлений.





17 марта Северный русский народный хор откроет фестиваль концертом «Песни Северной Двины». Художественный руководитель — заслуженная артистка РФ Светлана Игнатьева. Публике представят традиционные обряды, гуляния, праздники, промыслы и ремесла, характерные для побережья Северной Двины, а также авторские композиции в традиционной стилистике Северного хора.





20 марта выступит Симфонический оркестр Московской филармонии под управлением народного артиста РФ Юрия Симонова. Солировать будет виолончелист Александр Рамм. Гости вечера услышат сочинения Шостаковича, Чайковского, Рахманинова.





26 марта трио Сергея Жилина даст концерт «Чайковский in jazz. Времена года. NEW». 2 апреля состоится выступление ансамбля народного танца «Нальмэс» из Адыгеи, в который войдут народные танцы, национальные музыка и костюмы. 3 апреля пройдет фортепианный концерт Ирины Селивановой и Максима Пурыжинского «Симфонические шедевры русских композиторов».





6 апреля выступит хор «Перезвоны» из Санкт-Петербурга с классическими и современными произведениями. 11 апреля камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста России Владимира Спивакова представит программу произведений Шостаковича и Чайковского.





Фестиваль завершится 13 апреля программой хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной. Коллектив с мировым именем исполнит хороводы, кадрили, плясовые и другие танцы.





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