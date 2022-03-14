Златоустовский театр драмы готовит премьеру к юбилею А.Н. Островского

На сцене театра «Омнибус» в Златоусте (Челябинская область) представят комедию «Лес», сообщает «Урал-пресс-информ».





Работа над новым спектаклем по пьесе Александра Островского стартовала в Златоустовском театре драмы «Омнибус». Выбор материала не случаен — именно «Лесом» открылся театр в 1920 году, рассказали изданию в учреждении.





В «Омнибусе» предполагали подготовить премьеру к 100-летию театра, однако пандемия внесла коррективы в планы. Постановку выпустят в этом году и посвятят ее 200-летию А.Н. Островского, которое будет отмечаться в будущем году.





Режиссером «Леса» выступает заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский, художником-постановщиком — заслуженный работник культуры России Виктор Хлыбов (Уфа), художницей по костюмам — Лилия Файзулина.





В постановке играют Виктория Фролова, Анна Якушева, Никита Безруков, заслуженные артисты РФ Юрий Чулошников, Александр Антонов, Вячеслав Борисов и другие актеры.





Премьера комедии «Лес» запланирована на май 2022 года.





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