Жителей и гостей Астрахани приглашают на премьеру спектакля о «пользе зла»

Постановка по роману Михаила Булгакова дебютирует на сцене Астраханского драмтеатра, сообщается на сайте площадки.





18, 19 и 20 марта в Астраханском драматическом театре пройдут премьерные показы спектакля «Мастер и Маргарита». Начало в 18:00.





По словам постановщика Сергея Филиппова, спектакль расскажет о «пользе зла» и относительности понятий «добро» и «зло».





«Добро не наказывает, а прощает, а без наказания зло, не имея препятствий, может распространиться повсеместно. Для того чтобы взять на себя бремя и право наказывать, надо иметь в душе темный потенциал, потенциал зла», — приводятся его слова в описании проекта.





Режиссер Сергей Филиппов выступил и автором инсценировки. Сценографию и костюмы разработала художница Анна Федорова. За музыкальное оформление отвечал Артем Царев, за видеографию — Владимир Гусев.





В постановке задействованы более 20 актеров Астраханской драмы, включая заслуженных артистов России Валерия Штепина, Владимира Демина, Евгения Григорьева и Павла Ондрина.





Фото: Рixabay