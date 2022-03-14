Создатель игр Metal Gear сравнил Бэтменов Нолана и Ривза

Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима поделился в твите впечатлениями от новой версии Темного рыцаря, а также назвал любимый фильм франшизы.





Хидэо Кодзима похвалил «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли, снятый Мэттом Ривзом. Он добавил, что его любимая картина о защитнике Готэм-Сити — анимационная версия «Лего Фильм: Бэтмен».





По мнению гейм-дизайнера, создатели новой версии удачно сочетали современные технологии и ретроэлементы, представили атмосферу города, а также раскрыли тему одиночества героя.





Кодзима добавил, что Бэтмен в исполнении Кристиана Бэйла в фильмах Кристофера Нолана представлен как двойственный персонаж: по вечерам он с удовольствием посещает светские вечеринки, а по ночам ловит преступников. В версии Паттинсона и Ривза герой всегда является собой — в костюме супергероя или без него.





Новый «Бэтмен» дебютировал в мировом прокате 1 марта. В России фильм не показали из-за введенных санкций в связи с ситуацией вокруг Украины.





Фото: кадр из картины «Лего Фильм: Бэтмен»