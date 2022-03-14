Республиканский театральный фестиваль пройдет в Уфе

В фестивальную программу войдут постановки театральных коллективов из пяти городов Башкортостана, сообщает «Башинформ».





С 20 по 27 марта в Уфе состоится Республиканский театральный фестиваль. Публике предложат спектакли 12 ведущих театральных трупп из столицы Башкирии, Салавата, Стерлитамака, Сибая и Туймазов.





В программе — 13 постановок разных жанров, которые покажут на главных культурных площадках города. Зрители всех возрастов, включая самых юных и молодежь, найдут подходящие представления.





На фестивале также состоится круглый стол «Театры Башкортостана: пути развития». Участники дискуссии обсудят лучшие театральные практики и новые технологии сценического искусства.





Фото: Рixabay