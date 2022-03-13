Концерт памяти народного артиста РСФСР Сергея Шапошникова пройдет в Петербурге

Концерт «Когда продлить в потомках жизнь свою…» памяти оперного певца и педагога, народного артиста РСФСР Сергея Шапошникова пройдет в воскресенье в зале Академической капеллы в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

«Мне в жизни очень повезло с учителями, среди которых особое место занимал Сергей Николаевич Шапошников, который в консерватории был моим педагогом по камерному пению. Благодаря ему я очень рано увлекся малыми вокальными формами и в 1970 году, еще студентом, получил третью премию на конкурсе имени Глинки по камерному разделу», – рассказал участник вечера, народный артист России Сергей Лейферкус.

По словам певца, Сергей Шапошников обладал обширным оперным репертуаром. В том числе он первым исполнил партии Андрея Болконского в опере Сергея Прокофьева «Война и мир», Кола Брюньона в одноименной опере Дмитрия Кабалевского.



В честь своего учителя Сергей Лейферкус исполнит арию Кола Брюньона, романсы Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Александра Даргомыжского. Также в концерте примут участие молодые певцы Михаил Гаврилов, Анна Буслидзе, Александра Соколова и Алексей Кулагин, которые выступят в сопровождении концертмейстера Егора Прокопьева.

Организаторы планируют, что этот концерт откроет цикл вечеров, посвященных выдающимся певцам и педагогам вокала Ирине Богачевой и Николаю Охотникову.

На вечере прозвучат аудиозаписи, сохранившие голос певца. В репертуаре Сергея Шапошникова, уроженца Мариуполя, была и партия Олега Кошевого в опере Юлия Мейтуса «Молодая гвардия», за которую он был удостоен в 1951 году Сталинской премии II степени.

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