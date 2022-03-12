Американская пианистка Бобби Нельсон умерла в 91 год

12.03.2022

Американская пианистка Бобби Нельсон умерла в 91 год

В Остине на 92-м году жизни ушла из жизни певица и пианистка Бобби Нельсон, сестра Вилли Нельсона, сообщает IM.

В сообщении издания не указана причина смерти.

Бобби Нельсон родилась 1 января 1931 года в Техасе, США. С детства училась музыке вместе с братом, после чего присоединилась к его группе как пианистка в 1965 году.

Долгое время гастролировала вместе с Вилли в составе Willie Nelson and Family Band. В 2008 году Нельсон выпустила свой сольный дебютный альбом «Audiobiography», а в 2017-м была включена в Зал славы кантри-музыки Техаса.

Свой последний концерт Нельсон отыграла со своим братом 9 октября 2021 года в Нью-Браунфелсе, штат Техас .

Фото: WIkiMedia