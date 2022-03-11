В Капелле Санкт-Петербурга пройдет концерт-посвящение Сергею Шапошникову

11.03.2022
В программе «Когда продлишь в потомках жизнь свою...» прозвучат романсы русских композиторов и вокальные произведения XIX–XX веков, сообщается на сайте учреждения.
13 марта в Капелле Санкт-Петербурга проведут музыкальный вечер, посвященный народному артисту РСФСР, певцу и педагогу Сергею Шапошникову.
В программу войдут лирические романсы и драматические оперные арии, которые составляли основу репертуара артиста. Публика услышит романсы Рахманинова, Бородина, Мусоргского, Кабалевского, арии из опер Чайковского, Кабалевского, Прокофьева, а также камерную вокальную лирику.
В концерте участвуют Сергей Лейферкус, Михаил Петренко, Анна Буслидзе, Александра Соколова, Михаил Гаврилов и Карлос Д’Онофрио. Фортепиано — Екатерина Венчикова. Ведущий вечера — Николай Буров.
Начало в 19:00. Билет можно приобрести по Пушкинской карте.
Фото: Рixabay