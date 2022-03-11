«Золотая маска» откроет программу «Детский Weekend» в Москве



Фестиваль Российской национальной театральной премии «Золотая маска» запускает 11 марта в Москве внеконкурсную программу «Детский Weekend». В ее рамках будут показаны постановки из разных уголков страны, адресованные детям, рассказали ТАСС в пресс-службе фестиваля.

«С 11 по 13 марта в Москве вновь состоится внеконкурсная программа „Детский Weekend“, ставшая неотъемлемой частью фестиваля „Золотая маска“. Придуманный в 2014 году „Детский Weekend“ из года в год представляет в Москве актуальный театр для детей и подростков. В этом году в афише проекта 10 спектаклей из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга, Рязани и Улан-Удэ», — отметили в пресс-службе.









В 2022 году внеконкурсная программа «Детский Weekend» проходит при поддержке Минкультуры РФ, департамента культуры правительства Москвы. Партнер проекта — банк ТКБ.





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