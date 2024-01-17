Более 200 произведений представят на выставке «Помним!» в Русском музее

В Русском музее 27 января откроется выставка «Помним!», посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает пресс-служба учреждения.



В экспозицию войдут более 200 произведений живописи, графики, скульптуры из собрания Русского музея. Многие из экспонатов, рассказали в музее, будут показаны впервые. Наряду с работами военных лет на выставке представлены произведения, созданные в послевоенные годы.



Среди авторов, чьи произведения вошли в экспозицию, — Вячеслав Пакулин, Алексей Пахомов, Ярослав Николаев, Александр Русаков, Василий Кучумов и другие выдающиеся мастера советского искусства.



«Особое место в экспозиции отведено теме разрушения музеев, дворцов и памятников Ленинграда и его пригородов в годы войны. Гневным обличительным документом против фашистского варварства являются запечатленные ленинградскими художниками виды разрушенных дворцов Пушкина, Павловска, Петродворца, Гатчины. На выставке можно увидеть, как выглядел в годы войны Русский музей», — говорится в анонсе.



Выставка будет доступна для просмотра в виртуальном формате.









Фото: пресс-служба Русского музея