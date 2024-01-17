Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.
Премьера состоится 6 февраля на Новой сцене.
Съемки пройдут в поселке Териберка.
Заслуженный артист России скончался на 74-м году жизни.
Кинообозреватель Елена Фомина составила список самых ожидаемых фильмов по временам года.
Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.
Премьера состоится 6 февраля на Новой сцене.
Съемки пройдут в поселке Териберка.
Заслуженный артист России скончался на 74-м году жизни.
Кинообозреватель Елена Фомина составила список самых ожидаемых фильмов по временам года.
Выставка начнет работать в Государственном музее истории религии.
Смотр откроется 19 января.
Фестиваль посвятили мировым колокольным культурам.
Темой фестиваля в этом году станет «Особый язык национальной кинематографии».
Фильм «Суворовец 1944» рассказывает о жизни детей в сибирской деревне во время Великой Отечественной...
Ролик представила кинокомпания «НМГ Кинопрокат».
В учреждения поставлено новое техническое мультимедийное и цифровое оборудование.
Центр объединит советников по воспитанию, организаторов школьных театров и творческих деятелей.
Выручка платформы в минувшем году, согласно отчету компании, выроста на рекордные 113%.
Церемония пройдет в открывшемся новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.
Об этом в среду, 17 января, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
В 2024-2025 году также пройдут перекрестные годы культуры России и Китая.
По словам главы Минкультуры, более 1 млн билетов были приобретены по «Пушкинской карте».
В экспозицию войдут 100 произведений автора, в том числе редкие эскизы художника к фильмам, графичес...
Выставка посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
17.01.2024