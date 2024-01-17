Федеральные музеи в 2023 году посетили 43 млн человек — Ольга Любимова

17.01.2024

Федеральные музеи в 2023 году посетили 43 млн человек — Ольга Любимова
Федеральные музеи в 2023 году посетили более 43 млн гостей.

Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«43 млн человек в общей сложности — это количество людей, которые побывали в наших музеях», — приводит слова министра агентство ТАСС.

По словам главы Минкультуры, более 1 млн билетов были приобретены по «Пушкинской карте».

В число лидеров по посещаемости вошли Петергоф, музей-заповедник «Сталинградская битва», Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея.


Фото: пресс-служба Министерства культуры России