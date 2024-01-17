В Петербурге стартовал музейный форум «Дневные звезды»

В Санкт-Петербурге стартовал музейный форум «Дневные звезды».



Форум проводится с целью широкого освещения деятельности музеев Санкт-Петербурга по сохранению памяти о блокаде Ленинграда, формирования единой концепции сохранения памяти о блокаде Ленинграда.



Объединяющим центром выступил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.



Мероприятия, приуроченные к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдут по трем направлениям: обмен опытом между коллегами, сохраняющими память о блокаде Ленинграда, мероприятия для посетителей городских музеев, мероприятия для детей.



В рамках форума пройдет порядка 150 мероприятий, в том числе тематические экскурсии, мастер-классы, ретро-маршруты, дискуссии, круглые столы, выступления ученых.











