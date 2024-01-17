Колокольный фестиваль «Хрустальные звоны» стартовал в Каргополе

Колокольный фестиваль «Хрустальные звоны» начался в Каргополе Архангельской области. Об этом журналистам сообщила завотделом развития Каргопольского музея Елена Протопопова.





В 2024 году фестиваль проходит в 20-й раз, передает ТАСС . Юбилейное мероприятие посвятили мировым колокольным культурам.





«В этом году на фестивале 24 участника-звонаря», — поделилась Протопопова с агентством.





Представители Москвы и Московской области, Архангельска, Суздаля, Новосибирска, Каргополя, Калуги, Переславля, а также Минска и Витебска собрались на «Хрустальных звонах». В рамках фестиваля ожидается крещенский крестный ход к иордани. Также на его полях пройдут мастер-классы по лепке и росписи колокольчиков.









Фото: YouTube