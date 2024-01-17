В Новосибирске представили первый фильм проекта «Детское кино как инструмент воспитания»

В Новосибирске представили исторический фильм о жизни детей в сибирской деревне во время Великой Отечественной войны «Суворовец 1944», передает пресс-служба регионального министерства культуры.



Фильм снимался при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



«В регионе представлен художественный фильм "Суворовец 1944″, снятый в 2023 году студией игрового кино "Краски" при поддержке правительства Новосибирской области и Президентского фонда культурных инициатив», — сообщили в ведомстве.



Сценарий фильма написан на основе книги «Кандаурские мальчишки» писателя Геннадия Михасенко. Фильм рассказывает историю трех друзей в сибирской деревне, которые ищут возможность помочь семье.



Картина станет первой в рамках регионального проекта «Детское кино как инструмент воспитания», направленного на развитие в области кинопедагогики.









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