В Новосибирске представили первый фильм проекта «Детское кино как инструмент воспитания»

В Новосибирске представили первый фильм проекта «Детское кино как инструмент воспитания»

17.01.2024

В Новосибирске представили исторический фильм о жизни детей в сибирской деревне во время Великой Отечественной войны «Суворовец 1944», передает пресс-служба регионального министерства культуры.

Фильм снимался при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«В регионе представлен художественный фильм "Суворовец 1944″, снятый в 2023 году студией игрового кино "Краски" при поддержке правительства Новосибирской области и Президентского фонда культурных инициатив», — сообщили в ведомстве.

Сценарий фильма написан на основе книги «Кандаурские мальчишки» писателя Геннадия Михасенко. Фильм рассказывает историю трех друзей в сибирской деревне, которые ищут возможность помочь семье.

Картина станет первой в рамках регионального проекта «Детское кино как инструмент воспитания», направленного на развитие в области кинопедагогики.


Фото: Pixabay.com