Вышли первые кадры российской мелодрамы «Лед 3»

Опубликован трейлер картины «Лед 3».



Ролик представила кинокомпания «НМГ Кинопрокат».



Заключительный фильм с Александром Петровым и Марией Ароновой в главных ролях выйдет в российский прокат 14 февраля.



«Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о "Кубке льда", как когда-то мечтала ее мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери — он оберегает ее от любых трудностей, и его можно понять: он потерял слишком много. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару...» — говорится в описании видео.



Режиссером проекта выступил Юрий Хмельницкий. В актерский состав также вошли Анна Савранская, Степан Белозеров, Сергей Левыгин, Елена Николаева и другие.









Фото: кадр из фильма "Лед 3"