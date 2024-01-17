Музыкальный фестиваль Валерия Халилова охватит почти 50 городов России

Музыкальный фестиваль Валерия Халилова охватит почти 50 городов России

17.01.2024

Третий Музыкальный фестиваль Валерия Халилова охватит почти 50 городов России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала директор смотра Виктория Григораш.

Фестиваль откроется 19 января и продлится до 4 февраля. В 2024 году география смотра расширяется, уточнила Григораш.

«В нем примут участие 48 городов в 8 федеральных округах. Также возросло количество коллективов: в 2020 году их было всего 10, сегодня их уже 158», — пояснила директор фестиваля.

Духовых оркестров было 22, сегодня — 97, добавила Григораш. По ее словам, фестиваль теперь включает не только духовую музыку. В этом году к нему присоединились симфонические оркестры.

С 19 января по 3 февраля пройдут концерты духовых и симфонических оркестров, хоров, гражданских и военных, юношеских и детских коллективов. Также в этом году почти в три раза увеличилось количество мероприятий по сравнению с первым фестивалем.


Фото: YouTube