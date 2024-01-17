Третий Музыкальный фестиваль Валерия Халилова охватит почти 50 городов России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала директор смотра Виктория Григораш.





Фестиваль откроется 19 января и продлится до 4 февраля. В 2024 году география смотра расширяется, уточнила Григораш.





«В нем примут участие 48 городов в 8 федеральных округах. Также возросло количество коллективов: в 2020 году их было всего 10, сегодня их уже 158», — пояснила директор фестиваля.





Духовых оркестров было 22, сегодня — 97, добавила Григораш. По ее словам, фестиваль теперь включает не только духовую музыку. В этом году к нему присоединились симфонические оркестры.





С 19 января по 3 февраля пройдут концерты духовых и симфонических оркестров, хоров, гражданских и военных, юношеских и детских коллективов. Также в этом году почти в три раза увеличилось количество мероприятий по сравнению с первым фестивалем.









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