В музеи и театры Челябинской области вернули вход без QR-кодов

11.03.2022
Соответствующий документ подписал глава региона Алексей Текслер. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, передает РИА Новости.
С 11 марта в регионе отменили обязательное предъявление QR-кодов для посещения театров, музеев, концертных площадок, а также развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий «в связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области», уточняется в сообщении.
С 1 марта коды отменили при посещении торговых центров, баз отдыха, парикмахерских, фитнес-центров. Требование показывать QR-коды для прохода на культурные, спортивные и другие мероприятия в закрытых помещениях ввели в регионе в ноябре прошлого года.
Ранее аналогичное решение приняли в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге в связи со снижением заболеваемости ковидом и уменьшением числа госпитализаций.
Фото: Рixabay