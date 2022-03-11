Вышел трейлер финального сезона «Лучше звоните Солу»

Ролик по шестому сезону криминально-драматического шоу появился на YouTube-канале Breaking Bad & Better Call Saul.





Премьера последних эпизодов «Лучше звоните Солу» — спин-оффа и приквела сериала «Во все тяжкие» — состоится 18 апреля на каналах AMC и АМС+.





Действие «Лучше звоните Солу» разворачивается за шесть лет до того, как Сол Гудман (Боб Оденкирк) стал адвокатом главного героя «Во все тяжкие» Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон). В это время он носит имя Джимми МакГилл, работает мелким юристом и пытается свести концы с концами. Вместе с Джимми, а зачастую и против него, работает частный детектив и «чистильщик» Майк Эрмантраут (Джонатан Бэнкс), известый зрителям по оригинальному сериалу.





«Сериал расскажет о превращении Джимми в Сола Гудмана, человека, который в слове "адвокат по уголовным делам" пишет "преступник"», — говорится в синопсисе.





Ранее сообщалось, что во время съемок у исполнителя главной роли Боба Оденкирка произошел инфаркт. Впоследствии актер отмечал, что ему повезло оказаться во время сердечного приступа в окружении людей.





Фото: кадр из трейлера сериала «Лучше звоните Солу»