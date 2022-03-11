Ушел из жизни актер из «Улицы Сезам» Эмилио Дельгадо

Американский актер, более 40 лет игравший Луиса Родригеса в детском телешоу, умер на 82-м году жизни, сообщает The New York Times.





Эмилио Дельгадо скончался 10 марта в своем доме в Нью-Йорке вследствие тяжелого и длительного заболевания, уточняет издание.





Актер известен по роли Луиса, владельца магазина по ремонту любых предметов, в «Улице Сезам». Детская передача появилась в 1969 году в США. В образовательном шоу, которое сегодня транслируется в 140 странах мира, сочетаются игра актеров и кукол.





Эмилио Дельгадо (1940-2022) окончил Калифорнийский институт искусств. С 1971 по 2016 год работал в телепрограмме «Улица Сезам». Снимался в сериалах «Карточный домик», «Закон и порядок».





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